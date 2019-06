Michelle Hunziker per la finale di “All Together Now”, talent che conduce in coppia con J-Ax, sceglie un look tutto fucsia. I capelli li raccoglie con una singolare acconciatura con le trecce. E’ entusiasta e brava al timone della trasmissione, che chiude col botto conquistando ben 2 milioni 710mila spettatori. E’ leader assoluta della prima serata con il 19,12% di share.

Vince Gregorio Rega, il momento della proclamazione sfiora il 32% di share. “All Together Now” è un successo, la finale lo testimonia. Michelle Hunziker, in fucsia, con il suo look è un vero spettacolo per gli occhi. La showgirl svizzera 42enne indossa un outfit composto da un completo giacca e pantalone. Il blazer è cortissimo, aderente e ha le spalline larghe, molto Anni ’80. I pantaloni sono a zampa d’elefante con lungo spacco. La sua acconciatura è formata da diverse trecce che finiscono in uno chignon sulla nuca.

Il fucsia rende Michelle Hunziker ancora più esplosiva. La presentatrice si entusiasma durante la finale di “All Together Now”. Poi sorprende tutti e arriva sul palco da regina trap, con un altro look: è vestita con un paio di pantaloni laminati in oro e un top giallo fluo.

Michelle interpreta "Michkere", il suo brano realizzato in occasione del lancio dello show con la complicità di J-Ax che l’ha fatta lanciare nell’insolito progetto. E’ favolosa da trapper e i giudici del muro vanno in visibilio.

La Hunziker è soddisfatta, vince la sua scommessa. Ora si godrà le vacanze dopo tanta tv, pronta a tornare in autunno su Canale 5 più carica che mai.