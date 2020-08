Michelle Hunziker è famosa per essere una delle poche celebrità italiane ad avere un buon rapporto con i paparazzi. Anzi, ottimo. La conduttrice ogni volta che sbuca un obiettivo tira fuori il suo sorriso più smagliante e non si nasconde, come fanno invece molti colleghi e colleghe. Ora con un post pubblicato su Instagram ha voluto lodare il lavoro dei report di cronaca rosa e ha anche spiegato di essersi affezionata ad alcuni di loro che la seguono (letteralmente) ormai da decenni.

Spesso la 43enne di origini svizzere si sente chiedere: “Mich, ma come fai a vivere così? Sempre sotto tiro?”. Ecco la sua risposta: “Ho iniziato a fare questo mestiere nei primi anni novanta, quando non esistevano i social. Chi decideva di fare il mio lavoro, doveva prenderne il pacchetto completo! Ho sempre rispettato moltissimo i fotografi e continuerò a farlo!”.

Michelle, che è mamma di Aurora, 23 anni, Sole, 6, e Celeste, 5, ha poi aggiunto: “Negli anni mi sono anche affezionata a qualcuno di loro che mi segue da quando avevo 19 anni... ma quante foto avranno di me e della mia vita? Buon lavoro ragazzi ...sarò sempre pronta a farvi un sorriso!!!”.

Scritto da: la Redazione il 10/8/2020.