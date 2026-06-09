Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sono due gocce d’acqua: la foto a 17 anni della showgirl lascia tutti senza parole, guarda

La 49enne pubblica uno scatto di lei giovanissima: l’immagine mostra senza alcun dubbio la grande somiglianza

Solo il colore dei capelli delle due è diverso: la svizzera è sempre stata biondissima

C’è uno scatto che fa impazzire i social e che, ancora una volta, mette fine a ogni discussione. Michelle Hunziker apre l’album dei ricordi e nelle sue Storie Instagram condivide una foto che la ritrae a soli 17 anni. Una semplice scritta, “17 anni”, e un’immagine che vale più di mille parole. Nello scatto, la showgirl svizzera appare sulla spiaggia con lunghi capelli biondi mossi dal vento, un bikini grigio e quello sguardo luminoso che negli anni è diventato uno dei suoi tratti distintivi. Ma a colpire davvero i follower non è solo la sua bellezza: a balzare immediatamente agli occhi è l’incredibile somiglianza con la figlia Aurora Ramazzotti. Sono due gocce d’acqua.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sono due gocce d’acqua: la foto a 17 anni della showgirl lascia tutti senza parole

Guardando l’immagine è quasi impossibile non pensare alla 29enne. La forma del viso, gli occhi, il sorriso appena accennato e perfino alcune espressioni sembrano appartenere più ad Aurora di oggi che a Michelle adolescente. Eppure negli anni Aurora è stata spesso bersaglio di commenti poco gentili sul suo aspetto fisico. La figlia di Michelle ed Eros Ramazzotti ha dovuto fare i conti con critiche e paragoni continui, affrontando con grande maturità giudizi spesso ingenerosi. Proprio lei, che non ha mai nascosto le proprie fragilità e che più volte ha parlato apertamente del peso dei commenti ricevuti sui social.

Questa fotografia, però, sembra raccontare una storia diversa. Perché osservando la Michelle diciassettenne emerge con chiarezza quanto madre e figlia siano simili. Non soltanto nei lineamenti, ma anche nell’espressività e nella naturalezza davanti all’obiettivo. Uno scatto che smentisce chi per anni ha sostenuto il contrario.

La 49enne pubblica uno scatto di lei giovanissima: l’immagine mostra senza alcun dubbio la grande somiglianza con la primogenita 29enne

Oggi Michelle, 49 anni, vive un momento particolarmente sereno. Al suo fianco c’è il compagno Giulio Berruti, 41 anni, con cui la storia procede a gonfie vele. La conduttrice è inoltre mamma di Sole e Celeste, 13 e 11 anni, nate dal matrimonio con Tomaso Trussardi. Ma resta fortissimo il legame con Aurora, che si prepara a un’estate speciale accanto a Goffredo Cerza e al piccolo Cesare: il 4 luglio saranno celebrate, finalmente, le tanto sognate nozze.