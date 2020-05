Michelle Hunziker confessa: ''Aurora parla con me della sua vita sessuale''

Michelle Hunziker si lascia andare. A Gala Magazine, settimanale tedesco, confessa: “Aurora parla con me della sua vita sessuale”. Posa sulla copertina della rivista insieme alla figlia primogenita 23enne avuta giovanissima da Eros Ramazzotti, fidanzata con Goffredo Cerza. La foto, come sottolinea sul social, l’ha scattata Sara Daniele, migliore amica di Aury con loro in quarantena nella casa di Bergamo dove la showgirl 43enne vive con la sua famiglia.

Non ci sono segreti sulla vita sessuale di Aurora per la mamma. “Possiamo parlare di tutto. Anche del sesso. Cioè, voglio dire, in realtà non sto della mia vita sessuale, ma di quella di Aurora...", svela Michelle Hunziker, che pensa ci siano cose che una figlia non debba per forza sapere della mamma.

Aurora Ramazzotti non approva fino in fondo, trova la riservatezza di Michelle assolutamente superflua. Lo chiarisce senza peli sulla lingua nell’intervista: “Potresti parlare della tua vita sessuale, va bene per me. Ognuno fa sesso, è qualcosa di completamente normale. O ti vergogni di te stessa?”. “No, ma sono tua madre e ci sono cose che tu come figlia non devi necessariamente conoscere su tua madre!”, ribadisce ancora la svizzera.

La sintonia tra le due è massima. Aurora quando parla di Michelle dice: “Ha fatto tutto bene. Mi ha insegnato molto, in particolare come crescere con una madre così famosa e bella. Il nostro rapporto avrebbe potuto racchiudersi in una specie di competizione!”. Non è accaduto. La Hunziker pensa che i ruoli tra di loro siano chiaramente distribuiti. Non si è mai vista come la migliore amica della figlia, ma si e sempre sentita “con tutto il cuore una madre”. Ed è servito.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/5/2020.