Michelle Hunziker: 'Aurora vive da sola e si mantiene'

Michelle Hunziker è orgogliosa di sua figlia Aurora. La bella 23enne vive da sola e si mantiene. La mamma lo sottolinea a Grazia nella lunga intervista in cui si racconta e parla del nuovo video musicale che sta per arrivare online sulle note di “Ciapet”, in cui la bella svizzera sarà ancora una volta una ‘trap-queen’ con l’aiuto di J-Ax. Stavolta con lei ci sarà anche Aury.

Quando le si domanda che consigli dia alla sua primogenita Aurora, Michelle Hunziker svela: “Le dico che l’indipendenza economica ti rende libera di amare chi vuoi. Ancora oggi è fondamentale. Solo amando in modo sincero puoi avere la certezza che nella vita qualcuno c’è e ci sarà, ti aiuterà e ti starà sempre accanto”.

La showgirl 43enne sa quale è l’errore che sua figlia non dovrà mai commettere: “Non deve perdere tempo. E’ intelligente, in gamba. A 23 anni già conduce un programma in radio tutti i giorni, vive da sola e si mantiene. Ma il tempo è prezioso, la differenza nella vita la fa solo chi lotta per raggiungere i suoi obiettivi, chi ha fame”.

Aurora Ramazzotti vive da sola e si mantiene. Michelle Hunziker le ha inculcato i suoi valori. Lei da giovanissima era un ‘generale’: “Non mi interessava il divertimento, pensavo solo a fare la mamma e a lavorare. Non avevo il tempo di pensare ad altro”. Il suo rigore lo ha trasmesso ad Aurora, che oggi è cresciuta e non commette più colpi di testa, ma costruisce pian, piano il suo futuro con una buona dose di maturità e buonsenso.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/12/2019.