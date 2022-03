Michelle Hunziker bacia un ex volto del GF: per il settimanale tedesco che pubblica la foto è il suo nuovo amore, ma...  

Michelle Hunziker, a due mesi dall’annuncio della separazione da Tomaso Trussardi, dopo 10 anni insieme e due figlie, Sole, 8 anni, e Celeste, 7, viene sorpresa in Sardegna mentre bacia un altro uomo, un ex volto del GF. Per il settimanale tedesco Bunde, che pubblica la foto ‘incriminata’, sarebbe lui il suo nuovo amore.

La showgirl 45enne, pure in Germania una vera star della tv, scatena il gossip, sorpresa in Sardegna con il dottor Giovanni Angiolini, originario di Sassari ma che svolge la sua professione a Cagliari. In molti lo ricordano ancora: affascinante e muscoloso, è stato uno dei concorrenti del Grande Fratello 14, conosciuto pure per aver curato rubriche nelle trasmissioni Rai I Fatti Vostri e Buongiorno Benessere.

Lo scatto immortala Michelle mentre bacia il medico, la svizzera però ha la mascherina anti Covid sul volto e non la toglie: che sia solo un semplice scambio di saluti tra due amici?

Per il rotocalco però non sarebbe così: i due si sarebbero visti e avrebbero passeggiato amabilmente per poi salutarsi col tenero ‘bocca bocca’ ‘schermato’. Il magazine titola senza mezzi termini: “Questo è il nuovo amore di Michelle Hunziker”.

Michelle al momento non commenta e neppure Angiolini, nel 2018 eletto il medico più bello d’Italia, dice una parola su quanto accaduto. Sembra strano però che i paparazzi nostrani abbiano potuto ‘bucare’ uno scoop così…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/3/2022.