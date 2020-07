Vacanze cento per cento italiane per Michelle Hunziker: la showgirl quest’anno dopo la solita tappa in Liguria, a Varigotti (dove trascorrere parte dell’estate ormai da decenni), è approdata anche sulla riviera romagnola. Sul social ha condiviso uno scatto che la ritrae mentre si rinfresca nelle acque dell’Adriatico con un bikini floreale e ha fatto sapere di aver trovato la qualità del mare molto migliorata, forse grazie al lockdown (e al conseguente minor inquinamento). “Anche l’Adriatico ha giovato del lockdown ragazzi... sembra tornato il mare di 30 anni fa... quando dalla Svizzera venivo in vacanza qui da bambina!”, ha scritto su Instagram.

“Sono molto affezionata alla Romagna e ai suoi abitanti! Ovunque vai, vieni accolto con un sorriso e con gentilezza, c’è tanta musica e gioia nell’aria e ti fanno sentire benvenuto... ma soprattutto si mangia divinamente!”, ha poi aggiunto Michelle. Con lei anche le figlie e la madre Ikene. Poi li ha raggiunte pure Tomaso Trussardi.

La bionda di origini svizzere, che insieme all’erede del noto brand di moda ha due figlie, Sole, 6 anni, e Celeste, 5, ma che ha anche Aurora, 23, nata invece dal primo matrimonio con Eros Ramazzotti, qualche tempo fa ha rivelato che potrebbe ancora avere altri figli. Ha spiegato di non prendere precauzioni e quindi di non escludere l’arrivo di una nuova cicogna.

“Non prendo precauzioni, lascio fare alla natura. Se arriva il quarto figlio va benissimo. Come fa uno a non volerne altri dieci?”, ha fatto sapere.

