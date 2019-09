Michelle Hunziker per la nuova stagione tv cambia look: niente più capelli portati con la riga in mezzo. Decide per la frangia, seguendo la moda. E’ bellissima. Sul suo profilo social la conduttrice racconta il nuovo taglio passo dopo passo.

“Oggi è una giornata importante - racconta ai fan su Instagram - Per una che non ha mai cambiato taglio di capelli, è arrivato il momento di darci un taglio, di cambiare completamente, sono convintissima… Che paura!”. Michelle gioca con i follower a cui svela il suo primo ripensamento: “Mi sa che non lo faccio”. Poi arriva il suo auto convincimento: “Nella vita bisogna cambiare! Sono 25 anni che ho i capelli uguali, sento proprio la necessità”.

I tentennamenti durante il tragitto in macchina continuano. Ha appuntamento dall’hair stylist Roberto Farruggia a metà mattinata. Michelle Hunziker chiama al telefono la figlia Aurora Ramazzotti: la 22enne crede che la mamma alla fine non lo farà. La presentatrice telefona pure a mamma Ineke, che la sprona: “Con la frangia starai benissimo! Ringiovanisce, sarai più sbarazzina!”.

Michelle Hunziker, nonostante sia terrorizzata, ci dà veramente un taglio e cambia look. La 42enne con la frangia sta davvero d’incanto.

Nel suo post sul social scrive: "Ci ho dato un taglio. Sento che questa sarà una stagione a livello lavorativo davvero importante... ci sono delle grandi sfide, delle grandi responsabilità... il fatto che Maria De Filippi mi abbia affidato la sua creatura, Amici Celebrities, mi onora davvero tanto... e non ci dormo la notte. Lunedì si parte carichi più che mai con Striscia la Notizia e a novembre registreremo la seconda stagione di All Together Now con molte idee che frullano per la testa a me e J-Ax! Insomma, sapete come siamo noi donne... i capelli sono lo specchio del nostro stato d’animo e quando ci diamo un taglio... sono cavoli amari per tuttiiiii”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/9/2019.