Michelle Hunziker parla dei suoi adorati cani, due barboncini che lei porta sempre con sé. Lilly ha 10 anni, Leone, il figlio, 3. La showgirl 42enne non si separa mai da loro. Con Lilly, poi, vive in simbiosi.

“Passiamo l’estate sempre assieme tranne quando andiamo dove fa troppo caldo, come in Sardegna. In spiaggia soffrono, e anche a restare in albergo. In questi casi li lasciamo a degli amici che vivono in una pineta. Però se andiamo al fresco, come in montagna, vengono sempre con noi”, racconta Michelle Hunziker a Tv Sorrisi e Canzoni sui suoi cani. E aggiunge: “Sono bravissimi: in macchina non li senti e in aereo, visto che sono piccolini, viaggiano tranquilli nel trasportino senza problemi”.

“Sono intelligentissimi. Sembra che ti parlino, basta saperli interpretare. Sono due coccoloni ed essendo barboncini non perdono il pelo, sono... anallergici. Hanno un carattere meraviglioso, l’unico ‘difetto’ è che appena suona il campanello abbaiano come matti. Con quelle loro vocine stridule che ti perforano i timpani”, dice ancora Michelle Hunziker sui suoi cani. Con Lilly la bionda ha un rapporto speciale: vivono in simbiosi.

Michelle Hunziker spiega perché ha deciso di far diventare Lilly mamma: “Lilly ha desiderato tanto questa maternità. Lei è arrivata dieci anni fa e fin da subito siamo entrate in simbiosi. Tanto che quando è nata mia figlia Sole lei ha avuto una gravidanza isterica e allattava il suo peluche Pecorella. Mi ha fatto tanta tenerezza. Quando sono rimasta incinta di Celeste è successa la stessa cosa. Così alla fine ho deciso di farla diventare mamma”.

“Ho fatto una lunga ricerca per trovare un maschio più piccolo di lei, che pesa poco più di due chili. E’ rimasta incinta e ha avuto due cuccioli, ma uno purtroppo è morto. Leone è nato in estate grazie a un cesareo, anche se la gravidanza era a termine perché la mamma era affaticata. Pesava soltanto 60 grammi e per sopravvivere doveva arrivare a 100. Lo abbiamo messo in un’incubatrice, l’ho massaggiato per tre notti di fila dandogli il latte ogni ora con una siringhina. Poi lo pesavo per vedere se metteva su peso, lo aiutavo a fare i bisogni. E ce l’ha fatta. L’abbiamo chiamato Leone proprio per questo. Oggi pesa 1,6 chili!”, svela ancora la svizzera.

I due cani di Michelle Hunziker sono adorati in famiglia e soffrono quando lei non c’è. Leone, addirittura, i primi giorni non mangia. Lilly, con cui vive in simbiosi, a volte somatizza: “Quando è nata Sole ha iniziato a mangiarsi le unghie. Il veterinario mi ha detto che lo faceva per farsi notare. Le ho dato più attenzioni ma ogni volta che lo faceva la sgridavo. I cani vanno educati, come i bambini. Se vuole attirare l’attenzione ogni tanto lo fa ancora, ma sono capricci. Se c’è un cane che non può lamentarsi di essere poco amato è proprio Lilly!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/7/2019.