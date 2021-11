Michelle Hunziker nel cast di LOL Germania: 'Quanto può durare una come me?'

Michelle Hunziker è nel cast di LOL in Germania. La showgirl svizzera, popolarissima anche in terra tedesca, annuncia la sua partecipazione al programma di Prime Video che nella sua prima edizione ha avuto un enorme successo anche qui in Italia. “Quanto può durare una come me?”, si domanda divertita la bionda 44enne sul social.

Condivide con i fan una foto in cui posta con tutto il cast di LOL. Michelle Hunziker scrive: “Quanto può sopportare una donna come me che ride sempre nella vita lì dentro??? LOL: Last One Laughing, terza stagione. Quei matti mi hanno convinto…sono nella terza stagione di Lol Germania!! Sarà un’esperienza terapeutica e psicanalitica per una che ride da quando è nata...in ogni situazione!”.

La conduttrice, tutte le domeniche in tv con All Together Now su Canale 5, show in prima serata, è pronta a mettersi alla prova: sarà davvero complicato per lei resistere alla risata, rischia di essere eliminata dal gioco subito… Si sfiderà a colpi di gag sotto lo sguardo del game master, pronto a premere il pulsante rosso in caso di cedimento.

In Italia la seconda stagione di LOL è stata annunciata, i protagonisti saranno Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni. A vegliare su di loro Fedez e Frank Matano.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/11/2021.