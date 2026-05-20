Non vuole svelare nulla dell’amore con Giulio Berruti, ma sta bene e non teme fatto i 50 anni

Per lei lo stile di vita positivo regala bellezza: “I problemi li porto alla psicologa o a un’amica, non alle mie figlie”

Michelle Hunziker pensa che l’amore, uno stile di vita positivo, regali la bellezza e il benessere. “La scienza dovrebbe mettere assieme tutti gli ormoni che scatenano l’innamoramento in un elisir di eterna bellezza. Ma in verità possiamo produrre ormoni della felicità ogni giorno, con il nostro stile di vita. Bisogna comprendere che, eccetto stress come malattie o lutti, a fine giornata si trova sempre una soluzione alle problematiche quotidiane”, sottolinea al Corriere della Sera. La showgirl svela come riesce a mantenere la forma al top e confessa di essere molto felice.

''Cambio sempre'': Michelle Hunziker svela come riesce a mantenere la forma top e confessa di essere molto felice

La 49enne non si lamenta mai, glielo ha insegnato il papà: “Il lamento non fa parte della mia vita. A volte le mie figlie mi chiedono di condividere un po’ di vulnerabilità; ma i miei problemi li porto alla psicologa o a una cara amica; non a loro, né al pubblico”. Su Giulio Berruti, suo attuale fidanzato, 41 anni, non desidera dire nulla. Michelle si limita a pochissimo: “Ho imparato che quando sei molto felice c’è sempre chi mette becco. Perciò i dettagli li tengo per me. Dico solo: sono molto felice”.

Fisico sensazionale, volto scolpito, Michelle non teme i 50: “Assolutamente no. Prima dei 40 mi avvisavano ‘Vedrai come ti cambierà la vita, ti stancherai prima!’. Solo mia madre disse ‘L’età più bella è dai 40 ai 55 anni’. Io non percepisco il tempo che passa come una cosa brutta; sento di raccogliere sempre più responsabilità, maturità, consapevolezza. Prima o poi il corpo perderà dei pezzi, e acquisterà altre ‘skills’. Intanto, mi concentro sullo stile di vita salutare, che giova anche all’estetica”.

La 49enne non vuole svelare nulla dell’amore con Giulio Berruti, ma sta bene e non teme fatto i 50 anni

Michelle si allena sempre: “Non mollo mai. Cambio attività fisica ogni tre mesi. Il nostro corpo è furbo, se gli dai uno stimolo in più esce dalla sua confort zone. Anche la mia beauty routine varia a seconda delle esigenze: quando sono molto stanca uso prodotti antiossidanti e Vitamina C; per lavorare sull’elasticità della pelle passo al collagene... Cambio sempre”.