Michelle Hunziker, compleanno in montagna con Tomaso e gli amici: un mare di rose per i 43 anni

Michelle Hunziker oggi, 24 gennaio, compie 43 anni. La showgirl svizzera per il suo compleanno ha deciso di regalarsi un magnifico weekend lungo in montagna. In un rifugio a 2000 metri. E’ partita con il marito Tomaso Trussardi, le figlie più piccole, Sole e Celeste, i suoi adorati barboncini e un gruppo selezionatissimo di amici.

Michelle Hunziker è arrivata al bellissimo Borgo EIBN Mountain Lodge già nella serata di giovedì. Stamane al risveglio, durante la colazione, Tomaso le ha fatto una grande sorpresa: ha riempito lo chalet di rose rosse: un mare di fiori per celebrare il giorno speciale della bionda.

VIDEO

Situato a Sauris, in provincia di Udine, l’albergo meraviglioso dove alloggia rende Michelle felice. Lo Chalet-Hotel Borgo EIBN Mountain Lodge è una struttura a cinque stelle dotata di un un centro spa e benessere, un giardino. Il resort, Relais du Silence, vanta una piscina coperta e il servizio in camera. E’ un luogo caratteristico e da sogno totalmente immerso nella natura.

La Hunziker e Tomaso sono davvero entusiasti. Hanno offerto il soggiorno agli amici voluti con sé: la svizzera ad alta quota è al settimo cielo. Piuttosto di un super party, preferisce festeggiare così il compleanno, in montagna, e spegnere solo con pochi intimi le candeline: i 43 anni la rendono ancora più bella.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/1/2020.