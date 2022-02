Le chiedono se crede ancora nell'amore dopo l'addio a Trussardi, Michelle Hunziker risponde così

Michelle Hunziker torna a parlare della rottura con Tomaso Trussardi, annunciata tramite comunicato stampa congiunto lo scorso 18 gennaio. La showgirl 45enne, che domani, mercoledì 16 febbraio, debutterà in prima serata su Canale 5 con il suo one woman show, Michelle Impossible, non ha dubbi. “Quando chiudo la porta di casa la sera, il dolore rimane”, confessa al Corriere della Sera. Nonostante il vuoto attuale, però, crede ancora nell’amore dopo l’addio con l’imprenditore 38enne. “Di brutto”, sottolinea.

E’ la seconda volta che la vita sentimentale della svizzera cambia repentinamente rotta. Nel 2002 Michelle Hunziker si è separata da Eros Ramazzotti, da cui ha avuto la figlia primogenita Aurora, 25 anni. I due si erano conosciuti nel 1995 e si erano sposati nel 1998. Il divorzio è stato firmato nel 2009. Con Tomaso è finita dopo dieci anni e due figlie: Sole, 8 anni, e Celeste, 6. Il lavoro va alla grande, ma la bionda vive un momento privato complicato.

“I manuali di psicologia insegnano che due sono le cose che stressano emotivamente di più l’essere umano: la morte e la separazione. Tutte le separazioni sono dolorose, fanno malissimo, sono difficili da superare perché ti senti fallita. Mi ritengo fortunata perché in un momento difficile come questo ho qualcosa su cui concentrarmi e che mi distrae, poi certo quando chiudo la porta di casa la sera il dolore rimane”, rivela al quotidiano Michelle.

Nonostante tutto, la Hunziker crede ancora nell’amore, quello vero, puro, che scatena le farfalle nello stomaco. “Ci credo di brutto”, confida senza alcuna remora.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/2/2022.