Michelle Hunziker: 'Da piccola ho fatto un sacco di interventi chirurgici'. Ecco quali

Michelle Hunziker parla della sua infanzia, trascorsa tanto tempo in ospedale. “Da piccola ho fatto un sacco di interventi chirurgici, sono stata un po’ sfortunatella”, confessa la showgirl ai follower nelle sue IG Stories. La bionda 44enne subito dopo rivela a quali operazioni si è dovuta sottoporre.

“Da piccola ho fatto un sacco di interventi, sono stata un un po’ sfortunatella, ho avuto l’ernia inguinale, l’appendicite, poi a un certo punto, mi faceva malissimo la mano, avevo solo 9 anni, quindi non riuscivano a diagnosticarmi un tunnel carpale e allora mi hanno fatto una radiografia e hanno trovato che avevo due costole in più, rendetevi conto!”, racconta Michelle. “Allora mi hanno aperto tutto il collo qui in alto ancora le, ho due cicatrici. Poi però mi sono svegliata e mi faceva ancora male la mano…”, prosegue la Hunziker. Le due costole in più ci sono ancora: alla fine non gliele hanno tolte.

“Ho passato un sacco di tempo negli ospedali svizzeri da bimba, in pediatria, ed ero sempre con ‘sto camice, quello con le ‘ciapet’ di fuori, che era la cosa che mi infastidiva più di tutto - aggiunge ancora la mamma di Aurora Ramazzotti - Tra l’altro ho dei bellissimi ricordi di quei momenti, perché erano tutti tenerissimi, giocavano con me, non si parlava mai che stavamo male. Ma il camice con le ‘ciapet’ di fuori era proprio bruttissimo, perché ti risvegliavi dall’intervento e per un po’ di tempo dovevi girare nei corridoi così”. Michelle proprio non lo sopportava.

Scritto da: La redazione il 16/12/2021.