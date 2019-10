Michelle Hunziker è emozionata e ‘gasatissima’: entra in corsa. Il debutto alla conduzione di Amici Celebrities la entusiasma e la commuove. Già durante la sigla di apertura la bionda ha gli occhi lucidi... E’ lei la padrona di casa del talent show e guida la quarta puntata con bravura e sobrietà. Per l’esordio la showgirl 42enne sceglie un look total black, l’outfit è firmato Philosophy di Lorenzo Serafini.

Michelle Hunziker tiene i capelli sciolti come al solito, sfoggia la sua nuovissima frangia. Ad Amici Celebrities indossa pantaloni a vita alta con una banda laterale scintillante, sopra porta un top di raso scollato e con le spalline sottili.

Ai piedi la svizzera ha decolleté bianche con il tacco a spillo griffate Le Silla. Il suo debutto alla conduzione dello show è grintoso e pieno di energia. Sa che è impossibile imitare Maria De Filippi, quindi sceglie semplicemente di essere se stessa, non snatura il suo stile e convince il pubblico.

Ha un sorriso smagliante e il suo solito tono entusiasta nel presentare i concorrenti e gli ospiti. E’ amichevole e ammiccante, assolutamente autorevole nel suo nuovo ruolo.

Michelle lascia parlare tutti. E’ meno severa della Maria nazionale, ma nella sua prima volta al timone decide di essere accomodante e di seguire il canovaccio collaudato della trasmissione.

Si commuove, fa complimenti ai famosi in gara, chiede pareri ai giudici dopo ogni esibizione. Michelle Hunziker diventa tenera quando deve consolare Francesca Manzini. L’attrice e imitatrice viene eliminata e abbandona l’avventura tra le lacrime con un po’ di amarezza. La bella bionda la stringe a sé e le permette di ringraziare più volte tutti. Ad Amici Celebrities si sente già a casa sua.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/10/2019.