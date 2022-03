Michelle Hunziker, la tenera dedica alla figlia Celeste per i suoi 7 anni: 'La mia giocatrice di 'rugby'...'

Michelle Hunziker celebra il compleanno della sua terzogenita, che compie gli anni l’8 marzo, festa delle Donne. La showgirl 45enne sul social condivide una foto in cui è immortalata insieme alla sua piccolina e regala una tenera dedica alla figlia Celeste per i suoi 7 anni. La chiama scherzosamente “la mia giocatrice di 'rugby'”.

“Il nostro ultimo capolavoro cresce inesorabilmente. Celeste la mia giocatrice di ‘rugby’, come la chiamo io, è una forza della natura! Tiene l’asticella delle sue aspettative verso ogni cosa nella vita altissima…esprime ogni pensiero in modo genuino e plateale e questa cosa la rende di una simpatia unica!!! Auguri amore mio incredibile per i tuoi 7 anni! Ti amo”, scrive la svizzera, taggando nel post anche l’ex marito Tomaso Trussardi, da cui ha avuto Sole, 8 anni, e Cece. L’imprenditore 38enne risponde: “Auguri Cece! Auguri Sole! Auguri Mich!”.

“Oggi la Cece compie 7 anni, auguri amore!”, esclama la Hunziker nelle sue IG Stories. Poi fa leggere a Sole la frase dedicata alla sorella. “Possa la strada alzarsi per venirti incontro, possa il vento essere sempre alle tue spalle, possa il sole splendere sempre caldo sul tuo viso e la pioggia cadere leggera sui tuoi campi...”, ha scritto la bambina.

Michelle è felice di tutto questo amore. In un lungo messaggio dedicato proprio alle donne, per le quali si batte con la sua organizzazione Doppia Difesa, combattendo insieme a Giulia Bongiorno la violenza fisica e psicologica che subiscono molte, invita tutte ad amarsi e volersi bene, sottolineando il dono della vita che ognuno ha: si ritiene molto fortunata. Per lei l’8 marzo è davvero unico e ha un valore ancor più speciale.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/3/2022.