Michelle Hunziker non è di nuovo incinta e dice basta alle fake news. Dopo l'ennesima notizia sulle sue "curve insolite" la conduttrice 42enne, con ironia, ha voluto dire la sua pubblicando delle simpatiche stories in cui sfoggia un pancione finto.

"Non riesco a capire perché scrivono continuamente che sono incinta", esordisce Michelle. "Vi sembra che abbia la pancia?", chiede ai follower mostrando il pancione finto. "Basta co sta storia - aggiunge - Non è possibile, sono piallata". In realtà ha un ventre enorme, seppur per scherzo.

La Hunziker poi sposta il pancione su un seno e ridendo afferma: "Queste sono le curve insolite non la pancia un po' gonfia perché una ha mangiato qualcosa di pesante. Quindi preoccupatevi se ho qualcosa del genere e non se ho un po' di panzetta".

Seppur con il sorriso Michelle manda un messaggio forte e chiaro a chi inventa notizie sul suo conto: basta con le fake news sulla gravidanza. Già mamma di Aurora Ramazzotti e Sole e Celeste Trussardi, la bionda del piccolo schermo ammonisce così le riviste di gossip che spesso pubblicano dettagli del suo pancino e scrivono che la cicogna è in arrivo.





Scritto da: Francesca Romana Domenici il 12/9/2019.