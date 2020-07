Michelle Hunziker rivela come si tiene in forma con dieta e allenamenti: i dettagli

Michelle Hunziker rivela come si tiene in forma per essere sempre al massimo con dieta e allenamenti. Svela tutti i dettagli e racconta i suoi segreti di bellezza a Oggi.

Ha il corpo di una teenager, la bionda svizzera in bikini sembra una ragazzina, nonostante i 43 anni. Splendida, minimizza: “La gravità la sento anch'io eccome: dopo tre gravidanze il mio corpo è cambiato, è normale che sia così, ma ne vado fiera perché ho tre figlie meravigliose”. Poi però racconta: “Mi alleno tre volte la settimana di cui due online su Instagram o sul mio canale YouTube assieme ai miei follower. Faccio soprattutto ginnastica che definisce e corregge la postura. Una volta alla settimana aggiungo cardio perché dopo i 40 anni, se non si è molto allenati, stressare il corpo con training che alzano troppo il battito cardiaco e sforzano i muscoli non va bene”.

Michelle aggiunge: “Sino a 33 anni ho sempre fatto solo sport all’aperto: sci, mountain bike, corsa. Poi, però starnutivo e mi si bloccava la schiena. E’ lì che ho scoperto la ginnastica posturale che, insieme al pilates, mi ha cambiato la vita, non ho mai più avuto dolori. Amo fare ginnastica e, quando posso, da buona svizzera, faccio sport all’aperto. Adoro lo sci invernale e lo sci d’acqua”.

Michelle Hunziker si tiene in forma per mangiare, ama la buona cucina, ma ha regole ferree: “Evito gli zuccheri e i carboidrati semplici. Il pane, ad esempio, lo facciamo noi in casa e non usiamo farina doppio zero. Mangiamo pasta integrale. Sono convinta che lo zucchero sia una sorta di veleno per il corpo e credo che la maggior parte del merito della mia salute, anche della pelle, la devo proprio a questa scelta”.

La bionda sin da piccola non ha mai fatto merenda con dolcetti confezionati: frutta, pane con burro e marmellata. La Hunziker poi continua: “Per anni non ho mangiato carne, poi ho incontrato Tommi (Tomaso Trussardi, ndr) e ho ricominciato anche se la carne rossa la consumo solo ogni 10 giorni. Detto questo: se vado al ristorante mangio quello che c’è, non mi faccio problemi”.

Michelle Hunziker si sente una “donna normalissima”: "Quando mi sveglio la mattina ho le occhiaie, le macchie della gravidanza sulla pelle… E’ il mio staff che mi rende bella, io non mi sono mai vista come una super top. Ho dei difetti e li amo”.

La conduttrice di Striscia la Notizia cura anche molto denti e la pelle utilizzando i prodotti della linea di creme che ha creato, Goovi: “A questa routine alterno creme al retinolo, faccio periodicamente trattamenti con Hydrofacial, un macchinari che purifica la pelle e stimola il rinnovamento cellulare e una volta all’anno mi sottopongo alla biogenerazione cellulare autologa”.

Non ha paura di invecchiare: a 60 anni si immagina “in salute”, continuando con gli allenamenti e la dieta sana, “in giro per il mondo a fare tanti viaggi”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/7/2020.