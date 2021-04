Michelle Hunziker: 'Ecco perché mia figlia Aurora ha i tratti asiatici’

Michelle Hunziker ha spiegato perché sua figlia Aurora Ramazzotti ha sembianze orientali. Lo ha fatto con l’aiuto di sua madre Ineke, che è andata a trovare (tenendo comunque la mascherina in casa). Sì, perché per capire da dove arrivino i tratti somatici asiatici bisogna andare molto indietro nel tempo. Inquadrando una cornice con dentro una foto della primogenita, frutto del matrimonio con l’ex marito Eros Ramazzotti, la 44enne ha fatto sapere in un video social: “Vi racconto una storia curiosa della nostra famiglia. Vedete Aurora quanto ha i tratti asiatici. Ma perché nella nostra famiglia ci sono tratti asiatici?”.

A questo punto ha lasciato la parola a sua madre. “Abbiamo i tratti asiatici perché nell’albero genealogico da parte di mio nonno materno due antenati, uno nel 1760, erano marinai e lavoravano in Indonesia e hanno sposato degli indonesiani. L’altro nel 1880. Siamo olandesi e dal 1690 tutti hanno lavorato in marina o sulle navi”, ha fatto sapere il genitore.

Insomma, andato indietro nel tempo si scopre che alcuni antenati di Michelle, e quindi della 24enne Aurora, sono indonesiani. Per questo la giovane Ramazzotti avrebbe questo aspetto, a partire dagli occhi dalla forma a mandorla. “Quindi noi abbiamo nella nostra genetica l’Asia. Ecco perché Aury ha questi tratti”, ha concluso la Hunziker.

Scritto da: la Redazione il 19/4/2021.