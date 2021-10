Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti riappaiono insieme dopo anni! Ecco perché

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti riappaiono insieme, sorridenti e felici, dopo anni. Il perché della reunion tra ‘ex’ è semplice: la showgirl svizzera 44enne e il cantante 57enne, che si sono conosciuti nel 1995, sono andati a nozze nel 1998, si sono separati dal marzo 2002 e hanno divorziato nel 2009, si godono uno spettacolare pranzo insieme alla figlia Aurora, nata il 5 dicembre 1996 e che tra poco compirà 25 anni.

Michelle ed Eros hanno un buonissimo rapporto, tutto per il bene della figlia. I due si ritrovano al ristorante PataNegra Paratico a Brescia. Lo chef Paolo Benigni pubblica una foto in loro compagnia sul social. Aurora Ramazzotti è raggiante con accanto i suoi genitori: il suo è il sorriso più smagliante. “Mi ha fatto un enorme piacere rivedervi!”, scrive il cuoco blasonato sul suo account, condividendo il raro scatto che li immortala dopo tanto tempo insieme.

VIDEO

Michelle Hunziker sui motivi che portarono alla fine del suo rapporto con l’artista ha detto, parlando della setta di cui è stata ostaggio a lungo: “Mi dicevano che mio marito era negativo per me, ma io lo amavo moltissimo. Quando Eros mi ha messo davanti alla scelta ‘o me o loro’ io ho scelto loro”. Adesso è felicemente sposata con Tomaso Trussardi, da cui ha avuto due bambine, Sole, 8 anni, e Celeste, 6. Ramazzotti invece, dopo la fine del duo secondo matrimonio con Marica Pellegrinelli, che l’ha reso padre pure di Raffaela Maria, 10 anni, e Gabrio Tullio, 6 anni, è ancora single.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/10/2021.