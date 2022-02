Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti si baciano sulle labbra in tv: il gesto stupisce tutti

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti accendono le fantasie dei più romantici. Dopo 20 anni tornano insieme sullo stesso palco, quello di Michelle Impossible, lo show in cui la svizzera celebra i suoi 25 anni di carriera in tv. Il cantante 58enne è l’ospite speciale dell’ex moglie da cui ha avuto Aurora, 25 anni. La bionda 45enne quando lo vede scendere dalle scale è felicissima, gli salta letteralmente addosso, a cavalcioni, i due poi si baciano sulle labbra e stupiscono tutti.

Si sono conosciuti nel 1995, sposati nel 1998, nel 2002 è arrivata la separazione, poi il divorzio nel 2009. Eros e Michelle hanno preso strade diverse e fatto entrambi altri due figli, eppure al centro dello studio sembrano assai complici, legati da un feeling che pare non essere mai sfiorito.

VIDEO

Ramazzotti arriva cantando “Fuoco nel fuoco”, poi si concede una chiacchierata con la showgirl. “Tutto mi sarei aspettata, ma non che tu accettassi il mio invito”, gli dice la Hunziker. “Non hai insistito neanche tanto”, replica l’artista. “Ma cosa! Non sapete...l'ho corteggiato come non potete capire…”, ribatte Michelle”. Poi aggiunge: “Sono vent'anni che ogni santo giorno dicono che noi torniamo insieme. Secondo te perché?”. Eros è lapidario: “Perché devono vendere qualcosa, non si fanno i caz*i loro. Ma siamo in fascia protetta? Tanto ormai dicono tutti le parolacce. Comunque sì, devono parlare…la nostra è stata una storia bellissima. Come si fa a dimenticarla”.

Michelle Hunziker spiega cosa nell’ultimo periodo li ha uniti ulteriormente: “Una cosa bella l'abbiamo trovata in questo periodo, a parte Aurora che è la cosa più bella che abbiamo fatto. Mi hai fatto avvicinare alle arti marziali. Non sapete quanto è diventato tosto Eros. Credo che ogni donna dovrebbe fare un'arte marziale perché ogni donna dovrebbe potersi difendere in questo mondo di matti. Mi hai fatto un grande piacere. E questa cosa ci ha portato a frequentarci di nuovo”.

La bionda però immediatamente chiarisce: “Ma diciamoglielo, dai. Siamo amici. Siamo qui per coronare quest'amicizia, in modo tale che da domani non scrivano più che stiamo insieme”.

Eros è scettico sul fatto che i gossip si fermeranno. Ma sorride e regala alla bionda un bacio fugace sulle labbra.

La Hunziker è la prima a essere piacevolmente sorpresa. “Ma tu canti ancora qualcosa?”, domanda all’ex marito. “Canto la tua canzone”, risponde Eros. Così regala al pubblico e a Michelle “Più bella cosa”. Lei alla fine commenta commossa: “Mi hai fatto emozionare”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/2/2022.