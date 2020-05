Tutte dal parrucchiere dopo il lockdown! Michelle Hunziker, Federica Nargi, Costanza Caracciolo: le vip si precipitano. Foto

Dopo il lockdown tutte corrono dal parrucchiere. Michelle Hunziker, Federica Nargi e Costanza Caracciolo non aspettano neppure un giorno. Le vip si precipitano nei saloni di bellezza dal loro hair stylist di fiducia. Colore, taglio e messa in piega per essere nuovamente impeccabili dopo giorni e giorni di quarantena. Sul social ognuna di loro condivide foto e filmati con i fan. La gioia per essere tornate a una ‘quasi’ normalità è immensa.

“Che emozione!”, esclama Michelle Hunziker che fa capolino da Roberto Farruggia. “Vado a farmi il colore”, spiega. Entrando nel locale, sorride per la strana atmosfera: “Ma siamo in un film di Star Trek?”, dice la svizzera. Vorrebbe tanto abbracciare tutti, ma non si può. Rispetta le regole imposte, mantiene le distanze di sicurezza, disinfetta le mani con l’apposito gel e poi si accomoda e lascia fare agli esperti del capello.

“Sto per tornare bionda”, scrive ai fan. La conduttrice svizzera è serena. Invita tutti ad andare nei saloni di bellezza in tutta serenità: “Non abbiate timore”.

Michelle è contentissima del risultato finale, come pure Federica Nargi, che ha subito approfittato del talento dell’amico Max Valvano per la chioma. Riflessi caldi enfatizzano il colore scuro della sua chioma.

Biondo splendente e ricrescita azzerata pure per la neo mamma bis Costanza Caracciolo, che dopo il parrucchiere si concede anche una seduta beauty per l’igiene e lo sbancamento dei denti.

Tra le vip di corsa dall’hair stylist anche Matilde Brandi, Stefania Orlando, Elena Santarelli.

Pure gli uomini famosi approfittano della fine del lockdown per correre dal barbiere e c’è anche qualcuno che cambia radicalmente look, come Eros Ramazzotti.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/5/2020.