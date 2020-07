Michelle Hunziker: 'Il fidanzato di mia figlia Aurora è un ragazzo meraviglioso'

Michelle Hunziker non ha dubbi: “Il fidanzato di mia figlia Aurora è un ragazzo meraviglioso”. La showgirl lo confessa candidamente al Corriere della Sera, che l’ha intervistata sul web. La bionda 43enne è completamente conquistata da Goffredo Cerza.

“Grazia al lockdown tutti insieme a casa mia a Bergamo ho conosciuto meglio il fidanzato di Aurora: è un ragazzo meraviglioso”, sottolinea con il suo solito sorriso raggiante Michelle Hunziker. La quarantena le ha permesso di entrare più in confidenza con lui, laureato in ingegneria a Londra, e scoprire i suoi lati più nascosti.

Aurora Ramazzotti e Goffredo stanno insieme dalla metà del 2016, la relazione, però, è stata ufficializzata nel 2017. La primogenita 23enne lo aveva presentato alla mamma che, all’epoca, aveva raccontato: “Sono stata bravissima. Quando ho visto la sua faccia da innamorata l’ho fatta salire in macchina e sono partita con il terzo grado. In questo momento è serena e va bene così. Ma, come direbbe qualcuno, sono solo fatti suoi“.

Ora, a distanza di tempo, crede che Cerza sia l’uomo giusto per la sua piccola donna. Michelle è felice per lei, la famiglia è la sua priorità. E a proposito del quarto figlio, quando le arriva l’inesorabile domanda, la svizzera risponde: “Per il momento no, do la priorità alla famiglia, sono già mamma di tre splendide figlie, le più piccole mi danno da fare fisicamente perché sono piene di vitalità mentre la grande, che ha 23 anni, mi dà da fare con il cuore e la testa: sta entrando nel mondo del lavoro, mi chiedo sempre se faccia le cose giuste da madre. Poi io ho 43 anni, non sono giovanissima, se dovesse arrivare sarei felice, ma tra un po' comincio a diventare una che non è portata a un'altra gravidanza…”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/7/2020.