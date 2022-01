Michelle Hunziker, il gesto di Tomaso Trussardi nel giorno del compleanno dell’ex

Michelle Hunziker compie 45 anni, il gesto di Tomaso Trussardi nel giorno del compleanno dell’ex sorprende tutti. La conduttrice svizzera e l’imprenditore 38enne si sono detti addio, comunicando la rottura tramite un comunicato stampa, solo pochi giorni fa, ma la stima e il rispetto che li hanno legati per dieci anni, come pure il bene, rimangono. Il rampollo della famosa maison fashion così sul social non dimentica di fare gli auguri alla bionda.

"Felice compleanno a una donna fantastica”, scrive Tomaso postando nelle sue IG Stories la dedica per Michelle Hunziker e accompagnando le sue parole con una foto della presentatrice insieme a Odino, il levriero preso insieme, uno dei cani di famiglia.

Tomaso e Michelle, genitori di Sole, 8 anni, e Celeste, 6, nonostante la separazione, restano in buoni rapporti. Le figliolette rimarranno ad abitare con la mamma, ma nessuno dei due ha intenzione di far patire loro un allontanamento che ha portato entrambi a prendere strade diverse. La Hunziker, del resto, non ha mai lesinato complimenti per l’uomo che ha fortemente amato. Nell’ultima intervista a Chi, solo poco più di una settimana fa, aveva ribadito: “E’ bravo in tutto quel che fa”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/1/2022.