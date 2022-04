Michelle Hunziker, incontro segreto con Giovanni Angiolini a Milano? I due trascorrono la notte nello stesso hotel...

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, sexy medico del Grande Fratello 14, avrebbero avuto un incontro segreto a Milano. I due, stando alla ricostruzione dei paparazzi di Chi che li hanno spiati, avrebbero addirittura trascorso la notte nello stesso albergo, l’Excelsior Hotel Gallia, rifugio amatissimo dai vip.

La showgirl 45enne proprio al settimanale diretto da Alfonso Signorini recentemente, a proposito del sentimento, aveva detto: “Ma certo che sono pronta a rischiare ancora in amore, sono aperta a quello che mi vogliono far arrivare dal cielo, ho tante persone lassù che mi vogliono bene che si staranno organizzando”. Single, dopo la rottura con Tomaso Trussardi da cui ha avuto le figlie Sole, 8 anni, e Celeste, 7, la svizzera sembrerebbe aver già trovato un uomo capace di farle tornare il batticuore.

Stando al racconto del giornale, testimoniato da alcuni scatti, Michelle, dopo aver condotto la puntata di Striscia la Notizia, sarebbe passata da casa a cambiarsi. Poi con la sua Porche rosa, che non passa di certo inosservata, si sarebbe diretta nell’hotel, lo stesso dove alloggiava pure l’affascinante medico ortopedico 41enne.

La Hunziker e Angiolini sarebbero usciti dallo stesso albergo, rigorosamente separati, al mattino successivo, alle 8,45. La bionda avrebbe ripreso la sua auto per tornare nella sua abitazione, mentre Giovanni si sarebbe diretto alla stazione centrale di Milano.

I due, dopo essere stati fotografati in atteggiamenti confidenziali in Sardegna dal giornale tedesco Bunde, ormai sono spiatissimi. Al momento, però, non commentano quello che parrebbe, almeno stando alle immagini e alle curiose coincidenze, l’inizio di una love story.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/4/2022.