Michelle Hunziker e Giulio Berruti affiatati e intimi in centro a Milano: è nata una nuova coppia, foto

Dopo la paparazzata di Chi, arriva anche quella di Oggi a testimoniare la nascita della liaison

La showgirl 41enne e l’attore e medico 41enne non sono affatto infastiditi dalla presenza dei fotografi

Il loro legame, prima appena sussurrato e ora lanciato a bomba sulle cover dei settimanali, sembra crescere ogni giorno di più. Michelle Hunziker e Giulio Berruti appaiono affiatati e intimi in centro a Milano. E’ nata una nuova coppia. Dopo la paparazzata di Chi, arriva anche quella di Oggi a testimoniare la nascita della liaison.

Michelle Hunziker e Giulio Berruti affiatati e intimi in centro a Milano: è nata una nuova coppia

Le immagini ‘rubate’ dai fotografi mostrano la showgirl 47enne e l’attore 41enne, in tono anche coi rispettivi look, mentre passeggiano l’una accanto all’altro nelle vie del capoluogo meneghino. Sono state scattate all’indomani degli scatti che li immortalavano a Ferrara, pubblicate sulla rivista concorrente ieri. “Sono usciti da casa della Hunziker, in zona Turati, verso mezzogiorno e si comportavano come una coppia consolidata: Giulio ha guidato la Bmw di Michelle, l’ha accompagnata dal fioraio, ha atteso con pazienza che lei scegliesse le piante giuste e poi ha portato il fardello floreale da vero gentleman”, scrive Oggi, riportando, testuali, le parole del paparazzo.

I due sorridono entusiasti, non paiono affatto infastiditi dalla presenza degli obiettivi: segno che avevano proprio voglia, dopo tanti rumor, di far sapere al mondo della loro relazione appena cominciata.