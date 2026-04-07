Michelle Hunziker e Giulio Berruti a Pasqua insieme: arriva la prima foto social della nuova coppia, guarda

La showgirl 49enne è partita con amici e le due figlie minori per il Marocco, l’attore l’ha raggiunta

E’ Jonathan Kashanian a svelare la presenza del 41enne postando uno scatto del Marrakech Team

Inizialmente aveva fatto intendere sulle sue Storie di essere volata via solo insieme agli amici e alle due figlie minori, Sole e Celeste, 12 e 10 anni. Addirittura si diceva, chissà perché, che con lui ci fosse già in atto un allontanamento. Niente di tutto ciò. Michelle Hunziker e Giulio Berruti hanno trascorso la Pasqua insieme. Arriva la prima foto social della nuova coppia che scalda i cuori dei romantici. E’ Jonathan Kashanian a svelare la presenza del 41enne accanto alla 49enne. Posta uno scatto del Marrakech Team in cui è impossibile non notare i due. La showgirl è partita per il Marocco, l’attore l’ha raggiunta.

Michelle Hunziker e Giulio Berruti a Pasqua insieme: arriva la prima foto social della nuova coppia

Il gruppo in posa è ben nutrito. Oltre Michelle, Giulio e Jonathan si possono riconoscere Nunzia De Girolamo con il marito Francesco Boccia ed Elena Alberti. Per tutti avventurose escursioni nel deserto, shopping sfrenato tra i vicoletti del souk, gite nei mercatini tipici, alla ricerca delle spezie più profumate.

La showgirl 49enne è partita con amici e le due figlie minori per il Marocco, l’attore l’ha raggiunta

E’ Jonathan Kashanian a svelare la presenza del 41enne postando uno scatto del Marrakech Team

Ognuno dei presenti ha raccontato il viaggio pieno di sorrisi e felicità via Instagram. La svizzera sul suo profilo ha augurato una serena festività condividendo un’immagine in cui posa sulla jeep con le sue due bimbe avute dall’ex marito, il secondo, Tomaso Trussardi.

La svizzera annuncia il rientro a Milano

Kashanian, però, probabilmente col consenso dell’amica di lunga data, ha rivelato la presenza del nuovo compagno che ha ridato il batticuore a Michelle, ex di Maria Elena Boschi. Il nuovo capitolo della vita della Hunziker è appena cominciato.