Michelle Hunziker e Giulio Berruti ormai inseparabili: la passione tra i due si fa rovente al mare, foto

Tra la showgirl 49enne e l’attore e medico 41enne baci infuocati sulla spiaggia di Varigotti, in Liguria

Lei non desidera parlare della storia d’amore ma ammette di essere finalmente “molto felice”

L'estate deve ancora entrare nel vivo, ma per Michelle Hunziker e Giulio Berruti le temperature sembrano già altissime. La showgirl svizzera e l'attore romano sono i protagonisti della nuova copertina del settimanale Diva e Donna. La passione si fa rovente al mare per i due, paparazzati durante una giornata in spiaggia a Varigotti, in Liguria, tra baci appassionati, coccole e momenti di grande complicità.

Michelle Hunziker e Giulio Berruti ormai inseparabili: la passione tra i due si fa rovente al mare

Le immagini raccontano una storia d'amore che procede a gonfie vele. Michelle, 49 anni, sfoggia un bikini nero che mette in risalto il suo fisico impeccabile, mentre Giulio, 41 anni, appare rilassato e sorridente con un semplice boxer azzurro. Insieme sembrano una coppia uscita da una campagna pubblicitaria: bellissimi, affiatati e completamente assorti l'uno nell'altra.

Il magazine con gli scatti pubblicati mostra quanto i due si lascino andare senza timori a effusioni romantiche sotto il sole. Abbracci, carezze e baci rubati tra un tuffo e una passeggiata sulla battigia. Tra loro il sentimento sarebbe più forte che mai.

La frequentazione tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti sarebbe iniziata all'inizio del 2026 e, nonostante la grande curiosità del pubblico, la conduttrice ha scelto fin dall'inizio di vivere questa relazione con discrezione, nonostante i fotografi e le immagini ‘rubate’. Una linea che continua a seguire anche oggi, evitando di condividere troppi dettagli della sua vita sentimentale.

Tra la showgirl 49enne e l’attore e medico 41enne baci infuocati sulla spiaggia di Varigotti, in Liguria

Intervistata dal Corriere della Sera, Michelle ha ammesso di attraversare un periodo particolarmente appagante. “Ho imparato che quando sei molto felice c'è sempre chi mette becco. Perciò i dettagli li tengo per me. Dico solo: sono molto felice”, ha confidato. Parole semplici, ma eloquenti.

Dopo anni vissuti sotto i riflettori e una vita privata spesso finita al centro delle cronache rosa, Michelle sembra aver trovato un nuovo equilibrio accanto a lui. L'intesa è evidente e la passione sembra essere più viva che mai.