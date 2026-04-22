Michelle Hunziker e Giulio Berruti: arriva il primo bacio paparazzato durante il weekend sul lago di Como, foto

Diva e Donna mette la coppia innamorata e appassionata sulla copertina del settimanale

La 49enne e il 41enne romantici tra passeggiate mano nella mano ed effusioni intime

Non solo non si nascondono più, ma apertamente si lasciano andare a effusioni che li mostrano innamorati e appassionati. Michelle Hunziker e Giulio Berruti si prendono la copertina di Diva e Donna: arriva il loro primo bacio, paparazzato durante il weekend romantico che i due hanno trascorso sul lago di Como. Le foto pubblicate non lasciano più spazio a dubbi, ammesso ce ne fossero stati, sulla liaison.

Michelle Hunziker e Giulio Berruti: arriva il primo bacio paparazzato durante il weekend sul lago di Como

La conduttrice e l’attore e medico 41enne si sono presi una pausa tutta per loro, sono partiti con la Porche fucsia della 49enne, quella che Tomaso Trussardi, ex marito della svizzera, le regalò in occasione dei suoi 40 anni, e sono arrivati a Como.

Per la coppia passeggiate romantiche mano nella mano, gite in barca e, seduti al tavolo di un locale, ammiccamenti, carezze, poi un bacio che mostra quanto l’attrazione che provano l’una verso l’altro sia incontenibile.

Diva e Donna mette la coppia innamorata e appassionata sulla copertina del settimanale

Michelle e Giulio sorridono in strada. Look casual per entrambi. Lei indossa jeans, camicia a righe bianca e celeste, giacca doppiopetto blu e mocassini ai piedi; lui porta pantaloni scuri in denim e una maglia color panna sopra, calza comode sneakers bianche.

Non gli importa dei fotografi appostati. La Hunziker e Berruti si godono ogni istante insieme, sono affiatati, complici. Entrambi reduci da legami importanti, sanno come prendersi il meglio e sperare che sia una ‘cosa’ importante. La storia d’amore è appena cominciata.