Ci risiamo! Michelle Hunziker è di nuovo incinta? Stavolta lo sostiene Jonathan Kashanian a 'Detto Fatto'

Michelle Hunziker è di nuovo incinta? Il tormentone sulla quarta gravidanza della bionda torna implacabile. Stavolta a lanciare il succosissimo scoop è Jonathan Kashanian. A “Detto Fatto”, in diretta tv, l’opinionista dà la notizia a un’incredula Bianca Guaccero, che subito mette le mani avanti, invitando, nel caso, la showgirl 43enne a smentire l’indiscrezione.

La biondissima svizzera sarebbe incinta del quarto bebè, quello tanto desiderato e per cui aveva detto che i ‘lavori in corso’ proseguivano con il marito Tomaso Trussardi. Forse la quarantena le ha regalato la cicogna. Jonathan ne è certo.

VIDEO

L’ex gieffino a “Detto Fatto” parla dei figli d’arte. Chiacchierando di Aurora Ramazzotti, figlia primogenita di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti (è anche mamma di Sole, 6 anni, e Celeste, 5, avute da Tomaso), ne approfitta per lanciare la bomba. "Io non faccio mai queste cose in tv, perché non mi occupo di gossip e non dirigo un giornale - rivela - Ma leggendo e bazzicando in ambienti un po' importanti, dove si sanno le cose un po' prima, ho ricevuto una notizia dell'ultima ora, che nessuno mi ha ancora smentito”.

Ed ecco arrivare un assoluto scoop: “Pare che Michelle potrebbe essere ancora incinta del quarto figlio! Lei mesi fa aveva smentito ma ora pare che sia vero. E brava Michelle! Oh però sforna come il pane”.

Il pubblico applaude, la Guaccero pure. E al momento non arriva alcuna replica. Lo scorso settembre Michelle Hunziker aveva smentito la notizia della gravidanza ironizzandoci su ed etichettandola come ‘fake news’. Anche stavolta farà lo stesso o la cicogna è davvero in volo?

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/6/2020.