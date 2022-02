Michelle Hunziker quasi in lacrime per Carolina Marconi: ecco perché

Michelle Hunziker inizia la settimana con una riflessione profonda sul suo modo di affrontare la vita sempre col sorriso sulle labbra. E’ convinta che tutto sia risolvibile, soprattutto dopo aver letto il libro di Carolina Marconi, “Sempre con il sorriso”, quello in cui racconta la sua estenuante battaglia contro il tumore al seno, scoperto a soli 43 anni. La showgirl 45enne è commossa dalla forza dimostrata dalla venezuelana, al punto da essere quasi in lacrime nel raccontarlo ai fan nelle sue IG Stories.

“Volevo iniziare questo lunedì con una piccola riflessione: io ho un attaccamento per la vita smisurato, sono un cuor felice anche se la vita non è mai per tutti solo una passeggiata a ciel sereno. I problemi ci sono, ce li hanno tutti, ma è da un po’ di anni a questa parte che io ho deciso di affrontarli sempre di più con il sorriso e con l’idea che tutto sia risolvibile”, spiega Michelle.

La svizzera prosegue: “Anche perché, quando mi trovo davanti a storie così, come quella di Carolina Marconi, che sta combattendo una battaglia difficilissima, e lo fa col sorriso… Lei ha scoperto di avere un tumore al seno andando a fare i controlli per avere un bambino…”.

La Hunziker legge la dedica che Carolina Marconi le ha scritto sul libro che le ha inviato: “Ciao Michelle, vorrei dedicarti questo libro, la mia battaglia più grande, con la speranza che possa essere d’aiuto a tante persone che ogni giorno lottano con dignità e tanto coraggio senza mai perdere il sorriso”.

Poi, profondamente emozionata e commossa, rivolgendosi direttamente all’ex gieffina, Michelle dice: “Mi emozioni molto Carolina, sei veramente una grande donna e sei certamente d’aiuto a tantissime persone, soprattutto a quelle che non danno valore alla vita e che si perdono nelle stupidate. Sei veramente una forza, mi raccomando: un bacio grande”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/2/2022.