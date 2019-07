Michelle Hunziker, 42 anni, svela alle sue fan, come riesce a sfidare la forza di gravità e ad avere un lato b di marmo che non fa rimpiangere quello sfoggiato quando da giovanissima era testimonial del brand di intimo Roberta.

Michelle Hunziker in un video pubblicato sul suo canale YouTube mostra un esercizio da fare tutti i giorni che promette un lato b di marmo in appena un mese: "Le ciapet - racconta la conduttrice - son davvero molto difficili da lavorare. La forza di gravità ha un effetto anche su di me e vi faccio vedere cosa faccio per tenere alta la bandiera della Roberta".

VIDEO

"Ma voi capite che ansia - prosegue Michelle - Tutti gli anni vedere sui giornali: le ciapet della Roberta resistono ancora. Le ciapet della Roberta non sono ancora crollate. Prima o poi crolleranno. Ma io cerco di tenere alta la bandiera della Roberta. Per avere iron cipet dovete fare questo esrcizio tutti i giorni. Dopo un mese avrete le ciapet di marmo".

La Hunziker poi mostra nel filmato il suo segreto per un lato b perfetto e assicura che con costanza tutte possono avere un didietro come il suo.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 5/7/2019.