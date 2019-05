Michelle Hunziker, 42 anni, è volata in Germania, a Monaco di Baviera, per presentare la sua linea di beachwear. La conduttrice ha calcato la passerella con Ireland Baldwin, figlia di Kim Basinger e Alec Baldwin. La modella 23enne è stata infatti scelta come testimonial.

In Germania Michelle Hunziker ha presentato la sua linea di beachwear. Per l'occasione il volto noto della tv italiana ha indossato un lungo abito nero con cappellino in testa. Un look semplice ma al tempo stesso particolare e che contrastava con il vestito rosso scelto invece da Ireland.

Michelle è davvero inarrestabile. Protagonista del piccolo schermo sia in Italia che in Germania, diventa ora anche stilista di costumi da bagno e la sua linea di beachwear in terra tedesca è stata applauditissima.

La Hunziker a Monaco di Baviera è stata accolta come una vera e propria star. Tantisismi i fotografi presenti e i flash erano tutti per lei e per la bellissima Iraland Baldwin. Dopo il viaggio a Monaco, però, è tornata in Italia ed è pronta per una nuova puntata di All Together Now, il nuovo show che conduce su Canale 5.