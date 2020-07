Michelle Hunziker, dopo il mare, la montagna: come ogni anno sulle Dolomiti

Michelle Hunziker dopo il mare, sceglie la montagna. La bionda showgirl 43enne come ogni anno, anche nell'estate 2020 si regala una vacanza sulle sue amatissime Dolomiti. Insieme alle figlie e ai cani al mattino presto esce per una lunga passeggiata e arriva fino al rifugio in alta quota.

Stop alla tintarella in spiaggia. Michelle Hunziker sceglie ancora una volta i paesaggi verdi delle Dolomiti. Tanto relax e la voglia di stare con le sue piccole Sole e Celeste. Con la bionda svizzera anche gli adorati quattro zampe: Lilly, Leone, i due barboncini, e l’ultimo arrivato, il levriero tanto voluto dal marito Tomaso Trussardi, il piccolo Odino.

Prima c’è stata la Liguria, poi la riviera romagnola, ora la montagna. Michelle si dedica alle passeggiate con le sue bimbe. E Cece, 5 anni, le ruba pure il cellulare, improvvisandosi videomaker e registrando un lungo video in cui racconta la gita.

E’ estasiata dai rumori che la circondano, come quello dell’acqua che scorre nei ruscelli: sono musica per le sue orecchie. Michelle, abbronzata e in forma, grazie agli allenamenti che ormai ogni giorno fa in diretta social, stacca la spina e raggiunge uno dei suoi luoghi del cuore. Manca Aurora, la primogenita 23enne, impegnata con il lavoro, ma che, appena può, si prende delle piccole pause per stare con l’amica Sara Daniele e il fidanzato Goffredo Cerza.

La Hunziker aveva annunciato che la sua estate sarebbe stata tutta italiana. “Un'estate italiana, tutta italiana! Scelgo di stare qui: a fare il bagno nel nostro mare, a fare lunghe passeggiate sulle Dolomiti, ad assaggiare i piatti di tutti i nostri ristoratori, a bere dell'ottimo vino, a godermi il gelato più buono del mondo e a divertirmi con la mia famiglia e i miei amici, insomma a fare le cose più semplici…. le più belle! Adesso più che mai!!!”, aveva fatto sapere ai suoi follower.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/7/2020.