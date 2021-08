Michelle Hunziker ci dà un taglio e stravolge la sua immagine con un nuovo look rivoluzionario. La showgirl decide di accorciare notevolmente la sua lunga chioma e di farsi ancora più bionda, si affida ad Alessia Solidani, l’hair stylist dell’amica e collega Ilary Blasi. “Le grandi rivoluzioni si fanno in silenzio”, scrive sul social facendosi vedere in primo piano con l’airy bob che stravolge la sua immagine.

“Aveva il cuore in gola e la certezza di aver fatto la cosa giusta al momento giusto”, raccontano le amiche più strette al Corriere della Sera. La svizzera sul social, nelle sue IG Stories, si fa vedere nel salone di bellezza, mentre taglia i capelli.

In passato Michelle aveva confidato come la sua chioma fosse diventata una coperta di Linus dopo un’infanzia con un taglio da ‘maschietto’. “Mio papà amava tagliarmi i capelli corti perché ‘Lole’, come mi chiamava lui (il diminutivo di amore), aveva la faccia così bella che andava scoperta”, aveva rivelato.

“E’ stata una sua scelta, Michelle era convintissima. Ed ora è molto felice”, spiega la Solidani, artefice del nuovo look di Michelle.

La bella 44enne la presenta ai fan, posando in foto con lei. “Vi presento una donna coraggiosissima: Alessia Solidani, colei che senza timore si è sobbarcata la responsabilità di cambiare il mio look dopo ben 25 anni!! E voi amiche donne sapete BENISSIMO di cosa sto parlando! Infatti, come potete vedere, per affrontare l’impresa mi sono dovuta bere ben 2 bicchieri di vino”, scrive.

L’airy bob voluminoso è di tendenza in questa nuova stagione, Michelle Hunziker lo porta d’incanto e su Instagram fa il pieno di ‘like’ e complimenti.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/8/2021.