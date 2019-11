Michelle Hunziker fa il pane fatto in casa con le sue adorate figlie minori, Sole, 6 anni, e Celeste, 4. La showgirl 42enne, nonostante i tanti impegni professionali che la vedono protagonista in tv (la svizzera tornerà presto in onda con “All Together Now” in coppia con Jay-Ax su Canale 5), trova sempre il tempo per divertirsi insieme alle sue piccole donne. Ama una vita naturale e sana e insegna alle bambine come seguirla loro stesse.

Ha il fisico perfetto, le tre gravidanze non hanno lasciato strascichi. Michelle Hunziker è sempre tornata in forma, senza correre troppo, pur avendo preso, incinta, fino a 18 chili in più. Il suo segreto sta in un’alimentazione corretta, aiutata anche dagli integratori, quando è necessario. Ma è affidandosi alle ricette della nonna che si esalta: il pane fatto in casa è tra queste.

Il suo stile quotidiano per quel che riguarda la tavola è fatto di piatti semplici: si regala alcune leccornie al ristorante, certo. Le piace però essere green, per questo ha fondato il suo brand, Goovi, il cui nome deriva dalla filosofia di vita Good Vibes, che vuol dire “vibrazioni positive”. I prodotti sono realizzati con ingredienti di origine naturale fino al 99,5%, made in Italy, senza parabeni, siliconi e lattosio, ideati anche per la cura dei bambini.

“Ho sempre desiderato dei prodotti per la famiglia che rendessero le mie giornate più semplici e salutari, ma che allo stesso tempo fossero divertenti, perché l’allegria è un aspetto importante della mia vita”, ha detto quando ha presentato il suo marchio. Ne è fortemente convinta. E’ anche per questo che fa il pane fatto in casa: gli alimenti bio e salutari sono il suo dogma pure e soprattutto tra le quattro mura.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/11/2019.