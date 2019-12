Michelle Hunziker, il party di Natale 2019 con Tomaso e Aury è scatenato

Michelle Hunziker al party di Natale 2019 è incontenibile insieme al marito Tomaso Trussardi, alla figlia Aurora Ramazzotti e molti altri vip. La festa è scatenata e la showgirl 42enne è bellissima con indosso un abito scintillante dorato con lo spacco vertiginoso.

Ha organizzato un magnifico party di Natale. Nel 2019 vuole fare gli auguri a tutti gli amici così. Michelle Hunziker racconta la sua festa condividendo sul suo profilo social alcuni scatti della serata. Aury è in total black, completo classico per Tomaso. L’imprenditore ha occhi solo per la bella moglie, madre delle sue adorate Sole e Celeste.

Brindisi e un mare di risate. Si balla e si scherza. “What a Party! Con questo spirito entriamo nel periodo natalizio!!! Un bacio enorme”, scrive Michelle Hunziker per accompagnare le immagini del suo party di Natale 2019.

Tra gli invitati c’è Tommaso Zorzi, amico fraterno di Aurora, c’è Cristiano Malgioglio, che intrattiene con le sue celebri canzoni. Ci sono anche Alvin, Filippa Lagerback e Daniele Bossari, Iva Zanicchi. Sono moltissimi i famosi che non hanno bucato l’appuntamento mondano.

Michelle ha scelto l’abito oro, il nero ancora una volta, invece, il colore preferito per essere chic dalla bella Aurora, in formissima e ormai spigliata ed estroversa, proprio come la mamma, euforica per le festività alle porte.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/12/2019.