Michelle Hunziker è grata di stare bene e di poter trascorrere questo periodo di quarantena insieme ai suoi affetti. Non solo i familiari stretti, ma anche Goffredo Cerza, fidanzato della primogenita Aurora Ramazzotti, e la migliore amica di quest’ultima, Sara Daniele, figlia del cantautore scomparso Pino Daniele. Per la conduttrice si tratta di una “famiglia allargata”. Pubblicando una foto di tutti sul divano della casa di Bergamo, una delle città più colpite dal Coronavirus al mondo, Michelle ha scritto su Instagram: “Eccoci al completo. Questo sarà un ricordo indelebile... Siamo in quarantena dal 6 marzo qui a Bergamo tutti insieme. Ormai una famiglia allargata... Goffredo e Sara li vedo come dei miei figli acquisiti e quando tutto finirà, mi mancheranno da impazzire. Questa convivenza, questa esperienza così forte e difficile, ma ci ha uniti tanto”.

Nello scatto oltre a Michelle, Aurora, Goffredo e Sara, si vedono anche Tomaso Trussardi, 37 anni appena compiuti, e le piccole Sole, 6, e Celeste, 5. Poi gli adorati cagnolini Lilly e Leone. “È nelle difficoltà, nello sconforto e nella sofferenza che si trova la vita che conta, i valori... quanti nostri amici hanno perso i propri genitori... quanti amici non riescono a vedere un futuro e temono di non riprendersi con la propria azienda… quante preoccupazioni per tutti... ma una cosa è certa... abbiamo davvero capito cosa vuol dire la frase: ‘l’unica cosa che conta è la salute’. Ora è il nuovo mantra e ce lo ricorderemo per sempre”, ha aggiunto la 43enne.

Scritto da: la Redazione il 6/4/2020.