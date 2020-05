Michelle Hunziker dopo tre mesi torna al ristorante con il marito Tomaso Trussardi e le figlie

Michelle Hunziker torna al ristorante dopo tre mesi. Insieme a lei il marito Tomaso Trussardi, 37 anni, e le due figlie avute dall’imprenditore, Sole, 6 anni, e Celeste, 5. La showgirl 43enne è raggiante per questa domenica in famiglia finalmente diversa e si gode un pranzo luculliano Da Vittorio a Brusaporto, in provincia di Bergamo, locale a tre stelle nella guida Rossa Michelin che lei conosce e dove appena può va a cenare.

“La prima volta al ristorante dopo tre mesi. Emozionante, lo volevo dire e sono molto orgogliosa”, racconta ai fan nelle sue IG Stories Michelle. Poi si rivolge a Tomaso e domanda: “Allora com’è la prima volta al ristorante noi e le bimbe dopo tutto questo tempo?”. “Bello! Spaesato, ma bello”, replica Trussardi. E aggiunge: “C’è troppa gente, ho paura della gente…”.

La Hunziker ribatte: “Ma dai! Sono tutti con la mascherina!”. “Ma non per il Covid, sto scherzando”, risponde ancora il marito della bionda.

Al ristorante Michelle Hunziker gusta una tartare di ricciola, scampi cucinati in vario modo e tortiglioni di crostacei al cartoccio. Mostra le pietanze ai follower, poi, quando arriva alla fine del pranzo, dice: “Dopo una super mangiata devo sottolineare che è stato molto bello stare di nuovo in compagnia, un po’ fuori con tutta la famiglia, ora siamo arrivati alla frutta…”.

La svizzera ironizza e mostra con Sole, che si intravede solamente, due fragole a forma di ‘culet*o’, così rivela ironizzando. E’ contenta del tempo trascorso all’aria aperta e si regala una super foto con i suoi cari, in modo da ricordare questo pranzo, arrivato dopo un lunghissimo lockdown, per sempre.

