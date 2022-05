E' tutto vero! Michelle Hunziker ha ritrovato l'amore con l'ex gieffino Giovanni Angiolini: foto

Non erano solo semplici coincidenze. Michelle Hunziker, dopo l’addio con Tomaso Trussardi, da cui ha avuto le figlie Sole, 8 anni, e Celeste, 7, ha ritrovato l’amore con Giovanni Angiolini, sexy chirurgo ortopedico sardo, ex gieffino tutto muscoli. La showgirl 45enne e il fascinoso 41enne sono stati sorpresi da Chi insieme a Parigi in atteggiamenti inequivocabili: abbracci, sguardi languidi e il primo bacio sulla bocca alla luce del sole.

Prima c’erano stati gli avvistamenti sospetti in Sardegna, messi nero su bianco dal giornale tedesco Bunde, poi sempre Chi li aveva paparazzati durante un incontro segreto a Milano, il settimanale raccontava di un notte trascorsa nello stesso albergo, il lussuosissimo Excelsior Hotel Gallia. Era il 20 aprile scorso.

A distanza di una ventina di giorni ecco arrivare la conferma. Il rotocalco diretto da Alfonso Signorini pubblica in copertina le foto della neo coppia. Michelle e Giovanni si scambiano il bocca a bocca seduti al tavolino di un bar, mentre bevono un aperitivo, la svizzera poi abbraccia forte il medico e ha il volto sognante.

“Mi piace buttarmi, bruciarmi, investire nei sentimenti. Credo nell’amore perché gli investimenti importanti nella vita sono quelli del cuore, perché fanno più male, ti devastano, però ti fanno sentire vivo. Quelli che dicono ‘Ho sofferto, mi chiudo’, fanno una vita sacrificata. Io mi innamoro, brucio, certo la caduta è terrificante, ma poi mi rialzo”, aveva detto la Hunziker alla rivista qualche tempo fa.

Secondo la ricostruzione di Chi “la coppia è partita separatamente dall'Italia venerdì scorso e si è data appuntamento in un hotel del centro della capitale francese. Da quel momento la Hunziker e Angiolini sono usciti mano nella mano, fra baci, abbracci, e tenerezze. Nel pomeriggio hanno fatto un giro turistico, andando a visitare anche la Tour Eiffel, e la sera, elegantissimi, hanno assistito a uno spettacolo al Moulin Rouge. Il giorno dopo si sono dovuti tristemente salutare in vista del rientro in Italia”.

Al momento i due rimangono ‘pendolari’ per amore: lei vive a Milano, lui a Cagliari. Ma non è detto che tutto rimarrà così…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/5/2022.