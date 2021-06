Coppia da sballo! Michelle Hunziker a Roma va a cena con Ilary Blasi: foto

Michelle Hunziker, a Roma per i casting del suo show, All Together Now, che ripartirà il prossimo settembre, in serata si dà appuntamento a cena con Ilary Blasi, tornata stabile nella Capitale dopo la conduzione dell’Isola dei Famosi. Le due cenano insieme a due care amiche e a Roberto Cenci, regista del reality presentato dalla moglie di Francesco Totti e ora del talent che vedrà ancora una volta al timone la svizzera.

Le due bionde si siedono con l’allegra comitiva in un tavolo all’aperto della Taverna Trilussa, nel cuore di Trastevere. Gustano pietanze tipicamente romane e si divertono un mondo: c’è tanta sintonia.

Con la coppia da sballo c’è Graziella Lopedota, ex braccio destro di Franco Tuzio oggi a capo di Notoria, l’agenzia di management che gestisce alcuni dei più importanti volti dello spettacolo italiano, tra i quali proprio la Blasi e la Hunziker, e Simona Raya.

Ilary e Michelle sono amiche da molti anni. Non c’è alcuna rivalità tra la bella 40enne e l’accattivante 44enne, moglie di Tomaso Trussardi. Entrambe hanno sempre avuto i loro spazi a Mediaset e non si sono mai pestate i piedi. Mai una parola di troppo a distanza.

Michelle, approfittando della bella serata estiva a Roma, si regala qualche ora da trascorrere con Ilary. Sul social arriva lo scatto che le immortala insieme, condiviso da entrambe nelle IG Stories. La solidarietà femminile esiste anche in tv: le donne fanno squadra e insieme sono una forza della natura, un vero uragano di bellezza e simpatia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/6/2021.