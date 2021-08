Michelle Hunziker e Serena Autieri in montagna insieme: foto

Finalmente sono riuscite a tornare insieme nelle loro amate Dolomiti. Michelle Hunziker e Serena Autieri adorano entrambe la montagna e in passato erano già state insieme in vacanza sulle Alpi. In questi giorni sono proprio in Sudtirolo per rilassarsi tra le cime più belle d’Europa. Entrambe hanno condiviso una serie di immagini sui loro rispettivi profili Instagram: appaiono sorridenti e felici tra passeggiate in famiglia e prelibatezze culinarie locali.

Con Michelle e Serena ci sono infatti anche le loro figlie: Sole, 7 anni, e Celeste, 6, avute dalla svizzera con il marito Tomaso Trussardi, e Giulia Tosca, 8, nata dall’amore tra la napoletana e il marito Enrico Griselli.

In passato la stessa Serena aveva raccontato come mai è molto legata a Michelle. In un’intervista aveva dichiarato: “Siamo amiche da tempo e abbiamo scoperto una passione comune per le montagne. Le nostre figlie sono quasi coetanee e si divertono molto insieme”. In un’altra intervista aveva invece detto: “Michelle è l’amica che vedo più spesso. Le sono tanto legata. Siamo molto simili, c’è molta sintonia fra noi e insieme ci divertiamo sempre. Anche fra le nostre figlie c’è un bel feeling perché hanno la stessa età”.

