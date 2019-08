Michelle Hunziker e Serena Autieri scalatrici: fanno la ferrata di Les Cordes sulle Dolomiti

Michelle Hunziker e Serena Aurieri, insieme sulle Dolomiti, si lanciano in una nuova avventura e diventano scalatrici: con l’esperto Pio Canins fanno la ferrata di Les Cordes.

La svizzera showgirl racconta l’emozione provata ad arrampicarsi sulla ripida parete della montagna in un post sul social. “Vieni a fare una “ferrata”? ferr…chè???? In un batter d’occhio ero davanti a questa parete di roccia ripidissima.... con il cuore in gola! Iniziamo a scalarla... ero completamente imbragata e sapevo di potermi fidare dei miei amici esperti... e nonostante ciò, ad un certo punto mi hanno attraversato la testa i pensieri più tragici! Mi sono dovuta per forza fidare delle mie gambe, dei miei piedi e a dove esattamente lì stavo posizionando...mi sono fidata dei moschettoni che reggevano il mio corpo e... improvvisamente la paura è svanita nel nulla...esisteva solo la concentrazione, il silenzio surreale della montagna incontaminata... e le meravigliose stelle alpine!!!", confessa la 42enne.

VIDEO

Poi aggiunge: "Cercate adrenalina allo stato puro??? Eccola qui... provateci... (sempre con guide fidate e abbigliamento tecnico!) E’ un’esperienza incredibile che ti mette a contatto con la natura! Il massimo è farla con amici super!! Con me c’erano Serena Autieri e suo marito Enrico, il mitico Pio, il quale mi ha aiutato tantissimo con la sua calma... sua moglie e sua sorella!!! Superteam!!!”.

Impavide, Michelle Hunziker e Serena Autieri, come provette scalatrici, arrivano in vetta e festeggiano orgogliose di essere riuscite nell’impresa. La loro vacanza è a tutto fitness, respirando aria pura. L’attrice 43enne e una delle regine indiscusse di Mediaset hanno fiato da vendere, sono in formissima.

Per le due non è finita qui. Insieme ad altre compagne il giorno dopo si lanciano nel Nordic Walking, la camminata nordica.

E’ un tipo di attività fisica e sportiva che si pratica utilizzando bastoni appositamente studiati, simili a quelli utilizzati nello sci di fondo. Serena e Michelle sono una vera forza della natura.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/8/2019.