Michelle Hunziker da single festeggia il compleanno con gli amici più cari: c'è anche Belen

Michelle Hunziker da single festeggia il compleanno con gli amici più cari: a Milano la showgirl per i suoi 45 anni organizza una cena in cui c’è J-Ax, ma anche Belen Rodriguez.

La showgirl svizzera celebra il grande giorno prima al lavoro. Sta mettendo a punto il suo one woman show che andrà in prima serata su Canale 5 e si chiamerà “Michelle Impossible”. E’ col suo fidatissimo staff che spegne le candeline a Cologno Monzese, poi il corpo di ballo della trasmissione, con cui fa le prove, le dedica un ‘tanti auguri a te’ speciale’.

La Hunziker ringrazia i fan per gli auguri: riceve un mare di fiori, li fa vedere nelle sue IG Stories. Il bello però deve ancora venire…

In serata la bionda svizzera se ne va in un noto locale di Milano e lì ritrova gli intimi, oltre a J-Ax, uno dei giudici del ‘suo’ All Together Now, c’è pure Belen, chiamata tra gli ospiti del suo nuovo show. L’argentina 37enne si fa una foto con Graziella Lopedota, moglie del compianto Franchino Tuzio e manager di Michelle, legata a lei da una profonda e lunga amicizia.

“La foto con te non l’ho fatta perché ci stavamo divertendo troppo! Però io e Grazi ti facciamo tanti auguri…sei uno spettacolo!”, le scrive la Rodriguez.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/1/2022.