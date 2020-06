Michelle Hunziker smentisce la gravidanza data quasi per certa da Jonathan Kashanian a “Detto Fatto”. La showgirl a “Striscia la Notizia”, opportunamente imbeccata da Gerry Scotti sulla cicogna in volo, nega il pancione: non aspetta il suo quarto bebè dal marito Tomaso Trussardi. Anche questa volta non c’è nulla di vero.

“Hai un segreto da nascondere?”, le domanda il collega Gerry Scotti, riferendosi alla possibile gravidanza. “Non c'è niente da nascondere. Non ricominciamo che già dicevano, penso dalla Guaccero, che sono incinta e ora lo hanno pure ridetto”, precisa Michelle Hunziker. La questione cicogna si chiude con l’ennesima smentita di quello che orai pare essere diventato un vero tormentone riguardante la bionda svizzera.

L’indiscrezione sulla dolce attesa della bella 43enne Jonathan l’aveva data in diretta tv su Rai Due. Il celebre esperto di stile, opinionista fisso di “Detto Fatto”, aveva detto: “Io non faccio mai queste cose in tv, perché non mi occupo di gossip e non dirigo un giornale. Ma leggendo e bazzicando in ambienti un po' importanti, dove si sanno le cose un po' prima, ho ricevuto una notizia dell'ultima ora, che nessuno mi ha ancora smentito. Pare che Michelle potrebbe essere ancora incinta del quarto figlio! Lei mesi fa aveva smentito ma ora pare che sia vero. E brava Michelle! Oh però sforna come il pane”.

Purtroppo si è rivelata falsa, anche se la Hunziker non nega di volere un quarto bebè. “Il quarto figlio? Se arriva va benissimo. Non prendo precauzioni, lascio fare alla natura”, ha dichiarato recentemente in un’intervista a La Repubblica.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/6/2020.