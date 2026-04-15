Michelle Hunziker a spasso insieme a Giulio Berruti e le due figlie minori, Sole e Celeste: sono già una famiglia, foto

A Milano i due sorpresi in strada con le bambine di 12 e 11 anni che la 49enne ha avuto dall’ex Tomaso Trussardi

La showgirl e l’attore e medico 41enne sono sempre più uniti, lei avrebbe detto: “Mi fa perdere il controllo”…

Il weekend a Marrakech sarebbe stato più che infuocato, questo sussurrano molti e così scrive DiPiù. Lei avrebbe addirittura confidato alle amiche più intime: “Lui mi fa perdere il controllo”. I gossip si accendono, sotto i riflettori ormai, da alcune settimane, ci sono loro: Michelle Hunziker e Giulio Berruti. I due sono stati paparazzati a spasso insieme a Milano da Diva e Donna. Con la coppia anche le figlie minori della showgirl svizzera, Sole e Celeste. Il settimanale titola: “Michelle Hunziker presenta il nuovo compagno alle figlie. Con Berruti fa sul serio e sono già una grande famiglia”.

Michelle Hunziker a spasso insieme a Giulio Berruti e le due figlie minori, Sole e Celeste: sono già una famiglia

Sorpresi in strada con le bambine di 12 e 11 anni che la 49enne ha avuto dall’ex Tomaso Trussardi, Michelle e Giulio non si sono sottratti allo sguardo indiscreto degli obiettivi dei fotografi, che li seguono passo passo, anzi. Hanno sfoggiato il loro sorriso migliore, sereni, appagati da questa relazione appena cominciata e che già promette molto.

A Milano i due sorpresi in strada con le bambine di 12 e 11 anni che la 49enne ha avuto dall’ex Tomaso Trussardi

La Hunziker al momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione sul legame sentimentale con l’ex di Maria Elena Boschi. L’ufficialità, però, pare evidente. Come anche la passione che li avrebbe travolti e portati a uscire allo scoperto senza alcun problema. Ora tutti aspettano di vedere il bel Giulio alle nozze della primogenita 29enne dell'artista, Aurora Ramazzotti, che il 4 luglio sposerà Goffredo Cerza. Ci sarà lui al fianco della madre della sposa?