Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, un addio tra silenzi e ripicche: ecco quando sarebbe iniziata la crisi

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno deciso di prendere strade separate. Un annuncio affidato all’Ansa ha sentenziato ufficialmente la fine sul loro matrimonio durato 10 anni. L’addio fa scalpore, sarebbe arrivato tra silenzi e ripicche. Il Corriere della Sera rivela quando sarebbe iniziata la crisi.

“Dopo dieci anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia”, si legge sul comunicato dei due, stringato per rispetto della privacy della loro famiglia: Michelle e Tomaso vogliono tutelare le figlie Sole, 8 anni, e Celeste, 6, che rimarranno a casa della mamma. La showgirl, dopo un giorno di silenzio torna sui social, ma si fa vedere solo per promuovere l’uscita di alcuni prodotti legati al suo brand beauty, Goovi. Non una parola sulla rottura con Trussardi.

Il quotidiano, però, fa una disamina del rapporto tra la 44enne e il 38enne. “Le persone a loro vicine parlano di un amore ‘bello e litigarello’”, scrive, a causa dei caratteri forti ma abbastanza distanti della svizzera e l’imprenditore. I problemi sarebbero cominciati un anno e mezzo fa “quando pare che i due siano scivolati in una crisi più grave, tra ripicche, silenzi e porte chiuse, con Tomaso Trussardi avvistato sempre più spesso a Bergamo e lei a Milano con le figlie. Alla base delle liti un diverso modo di intendere la vita (più introspettivo lui, più estroversa lei), alcune amicizie non condivise e progetti lavorativi che hanno creato tensioni”.

Michelle ha cercato nuove cose che l’appassionassero, come cimentarsi nelle arti marziali nella palestra di Brescia di un amico dell’ex marito Eros Ramazzotti. Tomaso, invece, sarebbe stato sempre più tempo a Reggio Emilia, brand ambassador della Motor Valley.

Poi è arrivato ad agosto il taglio di capelli di Michelle, la sua voglia di cambiamento potrebbe essersi fatta più forte ed evidente. Durante le festività appena passate la Hunziker è andata in Alta Badia con le due figlie più piccole, Aurora è volata col padre e il fidanzato alle Maldive invece.

La showgirl in montagna è stata con l’amica Serena Autieri. Trussardi l’avrebbe raggiunta, ma solo per festeggiare il Natale, subito dopo i due si sarebbero nuovamente divisi. Poco tempo dopo è arrivata la decisione definitiva: lasciarsi, scrivere la parola fine sulla loro unione.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/1/2022.