Michelle Hunziker posa per il settimanale F. ed è strepitosa con indosso un due pezzi beige e sopra la giacca. La showgirl si racconta al giornale e sul marito Tomaso Trussardi, 36 anni, dice: “Ogni mattina mi sveglio con un fico”. L’uomo che ha sposato le piace ancora tantissimo, ne è molto gelosa. Lo ammette.

“Tutte le mattine mi sveglio vicino a un fico”, racconta del marito Tomaso Trussardi Michelle Hunziker. La 42enne confessa di esserne gelosa: “Vivo sul chi-va-là e guai a chi me lo tocca! Trovo che la gelosia, in amore, sia anche il suo bello”.

Sempre sorridente, a volte Michelle Hunziker è stata paparazzata su alcune riviste mentre discuteva con Tomaso Trussardi. A tal proposito la showgirl svizzera chiarisce: “Camminare insieme non significa che il cielo sopra sia sempre sereno. Noi siamo partiti litigando ma tenendoci per mano, abbiamo percorso parecchi chilometri”.

Le discussioni ci saranno sempre: “E chissà quante volte lo faremo ancora. Come tante coppia, e allora? Che rapporto è quello in cui non ci si scontra? I cuoricini non bastano se non costruisci qualcosa con il confronto, lo scontro, la fatica. Prova ne sia che dopo nove anni siamo ancora qui. E che ci amiamo tantissimo”.

La sua vita va splendidamente: ha accanto a “un fico”. Tra poco arriveranno le vacanze. “Sono felice, piena di energie. Forse ho scoperto l’elisir - racconta Michelle Hunziker - Mi sveglio la mattina, guardo le bambine che stanno bene, penso ad Aurora che sta facendo il suo percorso, all'uomo con cui ho ricominciato daccapo quando non mi sembrava più possibile e mi sento felice nella mia pelle, mi godo fino in fondo questo premio della vita”. I suoi sogni sono diventati realtà piano, piano. E non è finita qui.