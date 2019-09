Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono strepitosi sul red carpet della serata evento dei Green Awards 2019 a Milano. La showgirl 42enne si prende i riflettori con la sua nuova frangia che la rende più sbarazzina e un abito rosso rubino incantevole. Il vestito è in seta organica, è stato disegnato da Giovanni Grillotti e realizzato ad hoc per la bionda dalla casa del levriero. Tomaso Trussardi, che rappresenta la maison, posa accanto a lei, fascinoso in smoking.

Maxi gonna ampia e voluminosa e corpetto che la fascia con spacco centrale a metter in risalto il décolleté: Michelle Hunziker è spettacolare ai Green Awards 2019 a Milano. Il marito Tomaso Trussardi la tiene stretta sul red carpet, orgoglioso di averla accanto.

E’ una notte da sogno, grazie anche alle tante celebrità dai look altrettanto pazzeschi. Anche Caterina Balivo arriva sul tappeto rosso dell’evento in scena al Teatro alla Scala, gli Oscar della moda sostenibile conquistano pure la conduttrice di “Vieni da me” accompagnata dal marito, Guido Maria Brera. Outfit blu per la mora 39enne, che indossa l’abito creato da progettoQuid e realizzato presso l’impresa sociale Quid a Verona.

Abito con messaggio forte e chiaro per Melissa Satta: serve anche per catturare i flash dei fotografi e ci riesce. “Noi non abbiamo un secondo pianeta”, recita la scritta in inglese. Il tubino lungo fino ai piedi e con paillettes non esalta al massimo le sue forme, ma raggiunge lo scopo che si era prefissato ai Green Awards 2019 a Milano.

Tappeto roso anche per Simona Ventura spumeggiante in nero accanto al compagno Giovanni Terzi, con cui pensa al matrimonio. Altra coppia da urlo quella formata da Beatrice Valli e Marco Fantini, sempre in primo piano agli eventi mondani più glamour. Single ed estrosa in pink, all'evento arriva pure Giulia Salemi.

Sensuale e intrigante anche Marica Pellegrinelli, che, da quando l’addio da Eros Ramazzotti è diventato ufficiale, è sempre presente agli eventi della Fashion Week.

Per lei, però, ancora nessuna passerella con il nuovo fidanzato, Charley Vezza.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/9/2019.