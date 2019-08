L’estate tra mare e montagna messa in pausa per qualche ora. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono volati ad Amburgo, nel nord ovest della Germania, per l’apertura di un pop-up-café della Ferrero. La coppia ha preso parte all’evento come ospite speciale e sul red carpet è apparsa davvero molto innamorata.

Baci e sorrisi davanti ai flash. Michelle, 42 anni, giubbino verde acqua, maglia e pantaloni neri, e Tomaso, 36, in un classico smoking blu, hanno attirato l’attenzione di tutti i presenti.

Dopo l’appuntamento di lavoro, la coppia è rientrata in montagna, dove ha raggiunto le due figlie Sole, 8 anni, e Celeste, 4. La primogenita avuta da Michelle con Eros Ramazzotti, Aurora Ramazzotti, è invece in vacanza per conto suo, anche perché ormai ha 22 anni.

Scritto da: la Redazione il 22/8/2019.